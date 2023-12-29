Собянин рассказал о бесплатных туристических автобусах для детей и пенсионеров
Бесплатные туристические автобусы для школьников и студентов колледжей Москвы с начала 2023 года совершили около 4 тысяч поездок. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте.
Градоначальник напомнил, что столичные школьники и студенты колледжей могут бесплатно посещать более 100 музеев и выставочных залов по программе «Музеи-детям».
«Чтобы ребята и их сопровождающие могли с комфортом и безопасно выезжать на экскурсии, с 2018 года Мосгортранс предоставляет школам бесплатные туристические автобусы. С 2021 года услугу стали предоставлять музыкальным и художественным школам», – указал мэр.
В уходящем году автобусами воспользовались свыше 950 образовательных организаций. Школы могут подать заявку на услугу всего за неделю до намеченной поездки. За 2023 год было совершено около 4 тысяч поездок, автобусы перевезли более 133 тысяч человек. С начала 2018-го услугой воспользовались 1,2 млн учащихся школ и колледжей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru