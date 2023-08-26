Собянин рассказал, каким будет городской вокзал Нижегородская
Городской вокзал «Нижегородская» станет крупнейшим в Москве, он объединит Московское центральное кольцо (МЦК), метро, будущий четвертый маршрут Московских центральных диаметров (МЦД-4), а также Рязанский проспект и строящийся участок Московского скоростного диаметра (МСД), написал в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, жителям юго-востока столицы станет гораздо удобнее добираться до дома и работы. Градоначальник отметил, что вокзал станет удобным для жителей и гостей Москвы. Благоустройство близлежащей территории и станции метро «Нижегородская» завершат уже в четвертом квартале текущего года. До 2026 году планируется возвести офис с автомобильной парковкой и торгово-развлекательным центром.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Москве мужчина на электросамокате сбил ребенка и скрылся
- В ЕГЭ по истории в 2024 году включили задание про СВО
- От обвинений до восхищения. Политики и литераторы поспорили о роли бывшего главы администрации Ельцина
- «Известия»: Россияне набрали рекордное количество кредитов
- Беспилотник сбили на подлете к Белгороду
- ВС РФ поразили пункт управления 100-й бригады теробороны в ДНР
- Глава подмосковной Истры призвала не публиковать кадры работы системы ПВО
- Ответ «в 10 раз сильнее». В Москве призывают ударить по Киеву после применения кассетных снарядов
- МЧС: Склад с пиротехникой горит в городе Кемерово
- Захарова призвала страны НАТО обратить внимание на свои проблемы вместо Украины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru