Собянин рассказал, каким будет городской вокзал Нижегородская

Городской вокзал «Нижегородская» станет крупнейшим в Москве, он объединит Московское центральное кольцо (МЦК), метро, будущий четвертый маршрут Московских центральных диаметров (МЦД-4), а также Рязанский проспект и строящийся участок Московского скоростного диаметра (МСД), написал в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.



По его словам, жителям юго-востока столицы станет гораздо удобнее добираться до дома и работы. Градоначальник отметил, что вокзал станет удобным для жителей и гостей Москвы. Благоустройство близлежащей территории и станции метро «Нижегородская» завершат уже в четвертом квартале текущего года. До 2026 году планируется возвести офис с автомобильной парковкой и торгово-развлекательным центром.

