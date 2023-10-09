Собянин рассказал, какие здания восстановили по программе «1 рубль за метр»

Он напомнил, что программа была запущена для объектов образования и культурного наследия, получить льготную ставку инвестор может взяв на себя обязательства по восстановлению здания.

«В итоге все остаются в выигрыше. Столица постоянно преображается, а инвесторы уже сэкономили больше 5,5 млрд рублей», – написал мэр.

Градоначальник добавил, что благодаря данной программе в 2022 году были отреставрированы флигель городской усадьбы начала XIX века в Гороховском переулке и доходные дома Горбунова начала XX века на улице Девятая Рота.

Ранее Собянин заявил о завершении реставрации Дворца пионеров на Воробьевых горах и осмотрел итоги благоустройства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

