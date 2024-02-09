Собянин: До конца 2024 года в Москве построят 13 спортивных объектов
Около 120 социальных объектов ввели в эксплуатацию в Москве в 2023 году, больше тысячи — за 12 лет. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Как отметил градоначальник, каждые 10 лет население города увеличивается почти на миллион человек, растет число ребят в детских садах, школах и колледжах, становится популярнее спорт, развивается здравоохранение, возникает необходимость в новых пространствах для любителей культуры и искусства.
«Поэтому последние годы мы реализуем одну из крупнейших в истории города программ развития социальной инфраструктуры. В рамках национальных проектов "Демография", "Здравоохранение", "Образование" и других в 2011–2023 годах в Москве было введено свыше тысячи объектов: более 150 медицинских, свыше 200 спортивных и порядка 70 культурных, а также более 400 детских садов и 180 школ», — написал мэр в блоге на своем персональном сайте.
Собянин указал, что за прошлый год было введено 119 социальных объектов, 72 из них возвели за счет частных средств. Среди построенных зданий — детские сады с развивающей средой, комфортные школы с многофункциональными пространствами, спортивные и культурно-просветительские объекты. Кроме того, в столице появились современные медицинские комплексы и поликлиники для оказания качественной медпомощи и комфорта пациентов и персонала.
Планируется, что до конца года в Москве завершат строительство 32 детских садов, возведут 22 школы, 13 спортивных и десять культурных объектов.
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