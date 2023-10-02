Собянин рассказал, какие социальные объекты появятся на западе Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин в своём Telegram-канале заявил, что в Раменках скоро появится учебный корпус для 300 детей с дошкольным отделением.
По его словам, планируется построить там ещё один образовательный комплекс для 550 ребят и детский сад на 150 мест, а районе Внуково уже готов физкультурно-оздоровительный комплекс «Пегас» с двумя бассейнами.
Градоначальник отметил, что в районе Очаково-Матвеевское открылась новая частная школа на 400 детей, а недалеко от станции метро «Аминьевская» появится ещё одно учебное заведение для 775 детей.
Говоря о развитии социальной инфраструктуры на западе Москвы Собянин указал, что в районе Солнцево открылась новая школа на 825 детей, в Ново-Переделкино идёт строительство учебного заведения на 550 мест и планируется возведение трёхэтажного физкультурно-оздоровительного центра на Боровском шоссе.
«В районе Филевский Парк девелопер построит и передаст городу образовательный комплекс со школой на тысячу мест и детским садом для 300 детей. В Крылатском в пристройке к городской поликлинике №195 будут работать клинико-диагностическая лаборатория и реабилитационное отделение. Работы уже на финальной стадии», – добавил мэр.
Ранее Собянин заявил, что в столичном районе Марьино созданы новые комфортные пространства для отдыха и занятий спортом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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