Собянин рассказал, какие социальные объекты появятся на западе Москвы

По его словам, планируется построить там ещё один образовательный комплекс для 550 ребят и детский сад на 150 мест, а районе Внуково уже готов физкультурно-оздоровительный комплекс «Пегас» с двумя бассейнами.

Градоначальник отметил, что в районе Очаково-Матвеевское открылась новая частная школа на 400 детей, а недалеко от станции метро «Аминьевская» появится ещё одно учебное заведение для 775 детей.

Говоря о развитии социальной инфраструктуры на западе Москвы Собянин указал, что в районе Солнцево открылась новая школа на 825 детей, в Ново-Переделкино идёт строительство учебного заведения на 550 мест и планируется возведение трёхэтажного физкультурно-оздоровительного центра на Боровском шоссе.

«В районе Филевский Парк девелопер построит и передаст городу образовательный комплекс со школой на тысячу мест и детским садом для 300 детей. В Крылатском в пристройке к городской поликлинике №195 будут работать клинико-диагностическая лаборатория и реабилитационное отделение. Работы уже на финальной стадии», – добавил мэр.

Ранее Собянин заявил, что в столичном районе Марьино созданы новые комфортные пространства для отдыха и занятий спортом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

