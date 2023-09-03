Собянин рассказал, какие социальные объекты появятся на востоке Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал строительство нескольких социальных объектов в Восточном административном округе.
На улице Амурская в Гольянове возведут школу на 1,2 тысячи учеников и детский сад на 250 воспитанников. В Ивановском районе на Магнитогорской улице появится физкультурно-оздоровительный комплекс с кафе и бытовыми объектами.
«В результате у местных жителей вся необходимая инфраструктура будет рядом с домом», - подчеркнул мэр.
Два образовательных объекта на востоке столицы уже строятся. Школа в Богородском районе готова почти на треть. В Косино-Ухтомском введут в эксплуатацию учебный комплекс на 550 учащихся и 225 дошкольников.
На улице Западная появится пожарное депо на пять машиномест.
В 2023 году в столичные школы пришли более 1,1 миллиона юных москвичей. Это рекорд в истории Москвы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru