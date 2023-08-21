Собянин: Еще три городские поликлиники открылись после капитального ремонта
Еще три поликлиники открылись после капремонта в Бибирево, Северном Бутово и Ново-Переделкино, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.
Отмечается, что учреждения в общей сложности обслуживают больше 82 тысяч детей и взрослых. Также глава города добавил, что все поликлиники работают по новому московскому стандарту – продуманное расположение кабинетов и комфортные условия. В каждом учреждении установлена новейшая медицинская техника, включая цифровые рентгенологические аппараты и УЗИ экспертного класса.
По его словам, за 13 лет в столице больше чем в 5,5 раз вырос объем высокотехнологичной медицинской помощи, а ожидаемая продолжительность жизни москвичей увеличилась на четыре года.
Собянин рассказал, что с 2011 года в Москве построили порядка 140 объектов здравоохранения, в том числе Московский многопрофильный клинический центр «Коммунарка», лечебно-диагностический комплекс МКНЦ имени Логинова, перинатальный центр ГКБ №67 имени Ворохобова. Собянин подчеркнул, что сейчас идет строительство более одного миллиона квадратных метров медицинских объектов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru