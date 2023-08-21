Собянин: Еще три городские поликлиники открылись после капитального ремонта

По его словам, за 13 лет в столице больше чем в 5,5 раз вырос объем высокотехнологичной медицинской помощи, а ожидаемая продолжительность жизни москвичей увеличилась на четыре года.

Собянин рассказал, что с 2011 года в Москве построили порядка 140 объектов здравоохранения, в том числе Московский многопрофильный клинический центр «Коммунарка», лечебно-диагностический комплекс МКНЦ имени Логинова, перинатальный центр ГКБ №67 имени Ворохобова. Собянин подчеркнул, что сейчас идет строительство более одного миллиона квадратных метров медицинских объектов.

