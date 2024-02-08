Собянин рассказал, какие набережные преобразятся в Москве в этом году
8 февраля 202417:23
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в 2024 году планируется благоустроить Кадашевскую набережную и побережье Чистого залива, Большого и Малого Строгинских затонов.
Градоначальник также рассказал, что с 2010 года в столице благоустроили 68 км вдоль 42 набережных города, где жители и гости Москвы могут заниматься спортом, гулять и отдыхать.
В пресс-службе мэра и правительства Москвы отметили, что в 2024 году благоустроят участок от МКАД до Строгинского моста.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru