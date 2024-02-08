Собянин рассказал, какие набережные преобразятся в Москве в этом году

Градоначальник также рассказал, что с 2010 года в столице благоустроили 68 км вдоль 42 набережных города, где жители и гости Москвы могут заниматься спортом, гулять и отдыхать.

В пресс-службе мэра и правительства Москвы отметили, что в 2024 году благоустроят участок от МКАД до Строгинского моста.

