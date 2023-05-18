Собянин рассказал о благоустройстве улиц воле станции метро «Цветной бульвар»

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале анонсировал благоустройство территории возле станции метро «Цветной бульвар» и цирка Никулина.

Градоначальник назвал обновление этой территории – одним из самых важных проектов этого года в центре столицы. Он добавил, что общая площадь работ составит около десяти гектар.

Асфальт на тротуарах будет заменен на гранитную плитку, планируется обновить покрытие проезжей части. Также будет упорядочено парковочное пространство, установлены современные фонари и уличные торшеры, окружающая территория будет озеленена.

Отмечается, что рабочие уже приступили к демонтажу асфальта и бордюров, основные работы планируется завершить к сентябрю.

