Собянин рассказал, как в столице следят за уличными часами

По словам градоначальника, в штат службы входят часовые инженеры-электронщики, электромонтажники-высотники, слесари и другие специалисты.

«Они проводят осмотр, техобслуживание и при необходимости - ремонт», - написал Собянин.

Первые уличные часы появились в Москве в 1912 году, а современные циферблаты на опорах освещения начали устанавливать с 1999 года, отметил мэр. Он обратил внимание, что почти все городские часы имеют круглую или прямоугольную форму, но 28 отличаются уникальным дизайном.

На улицах Москвы установили 446 тысяч энергосберегающих осветительных приборов, сообщил ранее Собянин. В текущем году к ним добавится еще 15 тысяч.

