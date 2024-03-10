Собянин сообщил о начале реставрации городской усадьбы Морозова
В столице приступили к реставрации усадьбы Морозова - здании XIX века в Подсосенском переулке, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем официальном Telegram-канале.
Памятник архитектуры построили по проекту Михаила Чичагова, перестраивал его Федор Шехтель. Здание является одним из красивейших в столице, считает Собянин.
«Оно сохранилось практически в неизменном виде и имеет статус объекта культурного наследия федерального значения. Специалисты уже приступили к восстановлению цокольного этажа. С наступлением тепла начнут работы по фасадам здания, балкону, карнизам и кровле», – написал мэр столицы.
Градоначальник рассказал, что в усадьбе на стенах и потолках отреставрируют лепнину и деревянные элементы в интерьере, также приведут в порядок изразцовые печи и каменные лестницы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru