Собянин сообщил о начале реставрации городской усадьбы Морозова

Памятник архитектуры построили по проекту Михаила Чичагова, перестраивал его Федор Шехтель. Здание является одним из красивейших в столице, считает Собянин.

«Оно сохранилось практически в неизменном виде и имеет статус объекта культурного наследия федерального значения. Специалисты уже приступили к восстановлению цокольного этажа. С наступлением тепла начнут работы по фасадам здания, балкону, карнизам и кровле», – написал мэр столицы.

Градоначальник рассказал, что в усадьбе на стенах и потолках отреставрируют лепнину и деревянные элементы в интерьере, также приведут в порядок изразцовые печи и каменные лестницы.

