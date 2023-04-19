Собянин рассказал, как цифровизация помогает родителям школьников экономить время

Он уточнил, что за это время в Единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС) было создано почти семь млн электронных документов.

Градоначальник отметил, что родителям также больше не нужно сообщать в школу и детский сад о болезни ребёнка, так как вся информация «автоматически передается из поликлиники».

«А медработники образовательных учреждений видят справки о болезни в системе «ЕМИАС.Школа», - добавил мэр.

Ранее первый заместитель председателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова заявила, что в регионе пользователи «Госуслуг» в разделе «Онлайн-поликлиника» могут получить онлайн шесть видов медицинских справок, сообщает RT.