Собянин рассказал, как цифровизация помогает родителям школьников экономить время
Мэр Москвы Сергей Собянин в своём Telegram-канале заявил, что благодаря цифровизации родители уже два года не оформляют бумажные справки о болезни ребёнка для школ и детских садов.
Он уточнил, что за это время в Единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС) было создано почти семь млн электронных документов.
Градоначальник отметил, что родителям также больше не нужно сообщать в школу и детский сад о болезни ребёнка, так как вся информация «автоматически передается из поликлиники».
«А медработники образовательных учреждений видят справки о болезни в системе «ЕМИАС.Школа», - добавил мэр.
Ранее первый заместитель председателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова заявила, что в регионе пользователи «Госуслуг» в разделе «Онлайн-поликлиника» могут получить онлайн шесть видов медицинских справок, сообщает RT.
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