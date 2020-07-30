Главврач: ЕМИАС дает полную картину здоровья пациента
Главный врач Диагностического центра № 5 в эфире НСН рассказал, в чем преимущества электронной медкарты.
Электронные медкарты москвичей стали доступны для них в мобильном приложении. Пользователи мобильного приложения «ЕМИАС.ИНФО» получили полный доступ к сведениям о своем здоровье - вся информация из электронной медкарты теперь доступна на смартфоне.
Пациенты могут ознакомиться с протоколами осмотров, результатами лабораторных исследований, выписками из стационаров, а также записаться на прием к врачу. Уже сейчас в медкарту можно с гаджета загружать данные о состоянии здоровья. С согласия пациента они теперь могут быть доступны врачу в режиме реального времени.
Главный врач Диагностического центра № 5 Павел Гуляев в эфире НСН рассказал, в чем преимущества такого подхода.
«ЕМИАС с 2012 года шагнул очень далеко вперед. Помимо электронного способа записи, который был сделан изначально, начала в последнее время развиваться электронная амбулаторная карта. Это гигантский скачок, который превратил в рабочий инструмент врача компьютер. Поскольку информация о пациенте концентрируется в одном месте, ее можно проанализировать еще до приема, до разговора с пациентом и прийти к какому-то решению. Создать цельную картину происходящего», - объяснил врач.
Он напомнил, как развивалась электронная медкарта. «В 2017 году, когда это все начиналось, можно было отразить в карте посещения врачей. В 19-м появилась возможность фиксировать лабораторные исследования, в 20-м – КТ, МРТ, флюорографию, инструментальные исследования. Электронная амбулаторная карта дает не только эти сведения, но и информацию о прививках, о выписанных рецептах. Это все маленькие кирпичики, которые складываются в единую картину, чтобы можно было оценить состояние пациента. Лично я очень высоко оцениваю последнее достижение – дневники пациентов, то, что сами пациенты могут привносить в амбулаторную карту, не прибегая к услугам врача. Через медицинские приложения на смартфонах, которые интегрированы с картой по защищенному каналу», - рассказал Гуляев.
По его словам, новые возможности электронной медкарты высоко оценили как медики, так и пациенты.
«Очень высокая оценка, очень хорошая обратная связь от врачей. Это инструмент, без которого мы, врачи, уже не можем работать. Самое неприятное событие, которое может быть, – это если ЕМИАС затормозил или завис. Это ЧП, можно сказать, грандиозное, потому что врачи настолько привыкли работать с полной картиной. Со стороны пациентов тоже только позитивная. Потому что двумя кликами в телефоне они получают доступ к своей амбулаторной карте в любом месте в любое время, могут показать ее любому врачу», - заключил собеседник НСН.
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