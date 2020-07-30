Главврач: ЕМИАС дает полную картину здоровья пациента

Электронные медкарты москвичей стали доступны для них в мобильном приложении. Пользователи мобильного приложения «ЕМИАС.ИНФО» получили полный доступ к сведениям о своем здоровье - вся информация из электронной медкарты теперь доступна на смартфоне.

Пациенты могут ознакомиться с протоколами осмотров, результатами лабораторных исследований, выписками из стационаров, а также записаться на прием к врачу. Уже сейчас в медкарту можно с гаджета загружать данные о состоянии здоровья. С согласия пациента они теперь могут быть доступны врачу в режиме реального времени.

Главный врач Диагностического центра № 5 Павел Гуляев в эфире НСН рассказал, в чем преимущества такого подхода.

«ЕМИАС с 2012 года шагнул очень далеко вперед. Помимо электронного способа записи, который был сделан изначально, начала в последнее время развиваться электронная амбулаторная карта. Это гигантский скачок, который превратил в рабочий инструмент врача компьютер. Поскольку информация о пациенте концентрируется в одном месте, ее можно проанализировать еще до приема, до разговора с пациентом и прийти к какому-то решению. Создать цельную картину происходящего», - объяснил врач.