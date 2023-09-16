Собянин рассказал как прошел летний сезон в парках города
В парках Москвы в мае-сентябре провели шесть тысяч мероприятий, летний сезон завершился, рассказал глава столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
По его словам, за летний сезон столичные парки посетили более 80 миллионов человек. Порядка шести тысяч мероприятий провели в парках Москвы, в том числе День Победы с выставкой и концертами на 19 площадках, День города, День защиты детей, День России и День государственного флага России.
Кроме того, в честь 100-летия музея-заповедника «Коломенское» было запущено много специальных программ. Также в столичных парках проводились фестивали и различные проекты. Например, «Московское долголетие», «Джазовые четверги», «Спортивные выходные» и «Умные вторники».
Градоначальник рассказал о новинках этого летнего сезона. В частности, в Москве первый раз провели фестиваль национальных пород лошадей. Также были организованы пять зон отдыха с бассейнами под открытым небом.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru