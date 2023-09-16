Собянин рассказал как прошел летний сезон в парках города

По его словам, за летний сезон столичные парки посетили более 80 миллионов человек. Порядка шести тысяч мероприятий провели в парках Москвы, в том числе День Победы с выставкой и концертами на 19 площадках, День города, День защиты детей, День России и День государственного флага России.

Кроме того, в честь 100-летия музея-заповедника «Коломенское» было запущено много специальных программ. Также в столичных парках проводились фестивали и различные проекты. Например, «Московское долголетие», «Джазовые четверги», «Спортивные выходные» и «Умные вторники».

Градоначальник рассказал о новинках этого летнего сезона. В частности, в Москве первый раз провели фестиваль национальных пород лошадей. Также были организованы пять зон отдыха с бассейнами под открытым небом.

