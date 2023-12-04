Собянин рассказал, как преобразился район Текстильщики
Мэр Москвы Сергей Собянин в своём Telegram-канале заявил, что во всём районе Текстильщики идут масштабные преобразования.
Он напомнил, что на новом участке Большой кольцевой линии метро открылись станции «Текстильщики» и «Печатники», а в составе МЦД-2 начали работать новые вокзалы «Новохохловская», «Печатники», открылось южное направление Московского скоростного диаметра.
Градоначальник отметил, что также в районе был возрождён стадион «Москвич», обновлён кинотеатр «Москино Молодежный», завершается капитальный ремонт культурного центра «Москвич» на Волгоградском проспекте.
Также строится пристройка поликлинического отделения к филиалу Московского городского научно-практического центра борьбы с туберкулезом, выполняется реконструкция головного здания детской поликлиники №48 и амбулаторно-поликлинического центра ГКБ имени Демихова.
«По программе реновации в Текстильщиках расселим 47 старых домов. Уже построены и заселяются три новостройки. Сейчас возводим пять домов», – заключил мэр.
Ранее в Текстильщиках на месте строительства ЖК «Волжский парк» рабочие снесли памятник работникам Московского жирового комбината, погибшим в годы Великой Отечественной войны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru