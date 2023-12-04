Собянин: В Текстильщиках завершено строительство спорткомплекса «Ника»
Новый спортивный комплекс «Ника» на Волжском бульваре в районе Текстильщики Юго-Восточного административного округа Москвы будет открыт в начале 2024 года. Такие сроки назвал мэр российской столицы Сергей Собянин во время осмотра хода работ.
По оценке мэра, уже январе – феврале там начнутся тренировки. Градоначальник пообщался с воспитанниками спортшкол, которые будут заниматься на базе нового спорткомплекса. Как уточнил Собянин, по итогам текущего года будет завершено строительство 20 крупных спортивных объектов.
Причём 16 из них уже сданы и введены в строй, ещё четыре находятся на этапе ввода в эксплуатацию. Трехэтажный спорткомплекс «Ника» площадью 7,6 тыс. кв. м начали строить в сентябре 2020 года. Проект финансировался в рамках адресной инвестиционной программы Москвы.
Объект включает в себя плавательный бассейн, волейбольный зал с трибунами, зал тренажеров. Одномоментно там могут тренироваться 173 человека. Максимальная пропускная способность в сутки – 1400 человек. Комплекс будет доступен всем желающим, там также будут заниматься участники Московской волейбольной академии.
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