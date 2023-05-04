Собянин рассказал, как обновляют исторические здания московских поликлиник
Две московские поликлиники прошлого века модернизируют по новому стандарту. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Речь идет о поликлинике №64 на улице Малая Семеновская, которую построили около века назад и сначала использовали как амбулаторию, а во время Великой Отечественной войны как военный госпиталь.
«Воссоздадим и отреставрируем потолки из кессонов, дубовые двери вестибюля и главного входа, покрытие лестниц и перила, а также окна и кровлю», - написал градоначальник.
Второй объект – это детская городская поликлиника №38 на улице 10-летия Октября, построенная в те же годы. Власти планируют восстановить оформление парадных зон, центральной лестницы, а также воссоздать трехметровые деревянные двери центрального входа. Также будет отреставрировано мозаичное панно, сделанное в 80-х годах родителем одного из пациентов. Мэр отметил, что оно стало символом поликлиники.
После ремонта в зданиях будет установлено самое современное оборудование, подытожил Собянин.
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