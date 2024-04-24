Собянин: Москвичи смогут быстро получать заключение после рентгена благодаря ИИ
Москвичи смогут быстро получать заключение после рентгена благодаря искусственному интеллекту, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
По его словам, ежегодно в городе выполняется в среднем два миллиона флюорографий и рентгенографий, большую часть из них проводят для профилактики. В 99% флюорографий не выявляют патологий.
Так, если на снимке не обнаружится признаков заболеваний, то заключение от нейросети автоматически появится в электронной медкарте пациента. Если же ИИ найдет отклонение от нормы, описание поступит врачам, а пациент получит ответ в течение суток.
Также врачам Москвы станет доступен сервис искусственного интеллекта для выявления на магнитно-резонансной томограмме шейного отдела позвоночника протрузии, грыжи межпозвонковых дисков, стеноза позвоночного канала. Об этом рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Вице-мэр напомнила, что ранее ИИ мог определять признаки указанных заболеваний только в пояснично-крестцовом отделе. По словам Раковой, применение алгоритмов позволяет ускорить диагностику этих патологий.
В Москве работает уже более 50 сервисов искусственного интеллекта, которые определяют признаки 37 различных заболеваний. Город открыл доступ к технологиям и для других российских регионов, на специальной платформе медики со всей страны могут обрабатывать исследования с использованием московских алгоритмов.
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