В районе Останкино появится прогулочный бульвар с фонтаном. Пешеходная зона для жителей и гостей района получит насыщенное озеленение, а на её центральной площади разместится фонтан. Благоустройством занимается компания Sminex-Интеко, девелопер потратит на создание бульвара около 130 миллионов рублей.



Прогулочный бульвар с фонтаном расположится вдоль внешней стороны дома «Достижение». Деревья и кустарники украсят променад, а вокруг фонтана появится композиция из рябин и кустарников.



Бульвар станет внешней частью благоустройства дома. На самой территории дома только для жителей будет создан двор-долина площадью 1,7 га с многоуровневым рельефом, разнообразной инфраструктурой, прудом и насыщенным озеленением. Пространство станет продолжением многочисленных парков Останкина.



«Достижение» — дом в стиле ар-деко, перекликающемся с архитектурным кодом района. В комфортном доме расположены 1214 квартиры разных форматов. На его территории построена самая большая в премиальном сегменте детская инфраструктура по фирменному стандарту Kid’s Lab, общественная гостиная Friend’s Lab с открытой террасой, а также собственный фитнес-зал Fit Lab.

