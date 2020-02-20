Собянин рассказал как «Мой район» изменит Чертаново Центральное
В рамках реализации программы «Мой район» Чертаново Центральное планируется благоустроить в течение трех лет. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин во время открытия там флагманского офиса «Мои документы». Градоначальник подчеркнул, что в ближайшие годы в районе будут открыты спортивный комплекс с ледовым катком и залом общефизической подготовки, а также ФОК с бассейном. Помимо этого, в ближайшее время в районе запланирован капитальный ремонт библиотеки, а также поликлиник – детской и взрослой. Кроме того, власти проведут благоустройство 29 дворов, парка «Каскад Кировоградских прудов», а также парка у Красного пруда, отмечает АГН Москва.
Напомним, программа «Мой район», разработанная по инициативе Сергея Собянина, призвана создать комфортные условия для проживания во всех районах Москвы – вне зависимости от их удаленности от центра.
Ранее НСН писала, что в рамках проекта «Активный гражданин» началось голосование по программе «Мой район», об этом говорится на официальном сайте мэра Москвы.
Горожане должны будут ответить на три вопроса. Им предложат выбрать проекты, которые, по их мнению, нужно реализовать в первую очередь: создание или благоустройство парков и транспортных узлов, которые необходимы жителям нескольких расположенных рядом районов.
Кроме того, можно будет проголосовать за открытие или благоустройство центров конкретных районов. Также есть вариант благоустройства знаковых объектов, которые придают району «уникальные черты».
Москвичи должны будут решить, нужно ли включить в программу благоустройство дворов в школах, территорий возле поликлиник и других социальных объектов.
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