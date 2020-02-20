Собянин рассказал как «Мой район» изменит Чертаново Центральное

Ранее НСН писала, что в рамках проекта «Активный гражданин» началось голосование по программе «Мой район», об этом говорится на официальном сайте мэра Москвы.

Горожане должны будут ответить на три вопроса. Им предложат выбрать проекты, которые, по их мнению, нужно реализовать в первую очередь: создание или благоустройство парков и транспортных узлов, которые необходимы жителям нескольких расположенных рядом районов.

Кроме того, можно будет проголосовать за открытие или благоустройство центров конкретных районов. Также есть вариант благоустройства знаковых объектов, которые придают району «уникальные черты».

Москвичи должны будут решить, нужно ли включить в программу благоустройство дворов в школах, территорий возле поликлиник и других социальных объектов.

