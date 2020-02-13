Собянин проинспектировал ход реализации программы «Мой район» в Куркине

Московский градоначальник Сергей Собянин принял участие в обсуждении программы «Мой район» в районе Куркино. Об этом мэр рассказал на своей странице в Twitter.

Собянин напомнил, что Куркино – довольно молодой район, в котором много детей. Именно поэтому здесь за последние девять лет открылись пять детсадов и две школы. Кроме того, планируется открытие школы-детсада на 300 мест на Воротынской улице. Заведение должны открыть свои двери в сентябре 2020 года, сообщает Москва 24

Сергей Собянин также отметил, что город комплексно подходит к развитию столичных районов, что является частью программы «Мой район».

К примеру, при участии москвичей были приведены в порядок парки «Зеленый театр», «Пальмира», Детский парк в 3-м микрорайоне. Кроме того, проведена реконструкция горнолыжного комплекса «Куркино».

