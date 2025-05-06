В МИД Белоруссии потребовали согласовать с Минском итоговые договоренности по Украине
Министр иностранных дел Белоруссии Сергей Лукашевич заявил, что итоговые договоренности по российско-украинскому конфликту должны принимать во внимание интересы Минска. Об этом сообщило РИА Новости.
«Без полноценного участия нашей страны нельзя себе представить поддержание долгосрочного мира и безопасности в регионе», — отметил украинский политики.
Также министр заверил, что Белоруссия сделает все возможное, чтобы предметные переговоры продолжались, а совместные соглашения были достигнуты. По словам Лукашевича, Белоруссия считает «большой трагедией» конфликт между Москвой и Киевом.
Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента США Тэмми Брюс заявила, что США продолжат выполнять роль посредника в переговорах между Россией и Украиной, несмотря на отсутствие прогресса в урегулировании конфликта. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru