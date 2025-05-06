Одновременно 80 Вечных огней зажгли в России к юбилею Победы

Одномоментно 80 Вечных огней зажгли во всех федеральных округах России в честь юбилея Победы в Великой Отечественной войне. Всероссийская акция «Храним огонь Победы» охватила мемориалы в городах, поселках и деревнях по стране.

Центральной площадкой был определен Невский мемориальный комплекс «Журавли» в Санкт-Петербурге. Как сообщили в «Газпроме», подключение к сетевому газу мемориалов памяти проводится в рамках программы газификации регионов.

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В Северной столице в торжественной церемонии зажжения огня приняли участие губернатор Александр Беглов, полномочный представитель президента в СЗФО Александр Гуцан, министр энергетики Сергей Цивилев. По видеосвязи в эфир вышли главы ряда регионов.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», памятная акция «Храним огонь Победы» началась 21 февраля в селе Майма на Алтае. В общей сложности к сетевому природному газу с тех пор подключено более 130 мемориалов.

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Фото: mrg.gazprom.ru
ТЕГИ:АкцияПобедаВечный Огонь

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