Одновременно 80 Вечных огней зажгли в России к юбилею Победы
Одномоментно 80 Вечных огней зажгли во всех федеральных округах России в честь юбилея Победы в Великой Отечественной войне. Всероссийская акция «Храним огонь Победы» охватила мемориалы в городах, поселках и деревнях по стране.
Центральной площадкой был определен Невский мемориальный комплекс «Журавли» в Санкт-Петербурге. Как сообщили в «Газпроме», подключение к сетевому газу мемориалов памяти проводится в рамках программы газификации регионов.
В Северной столице в торжественной церемонии зажжения огня приняли участие губернатор Александр Беглов, полномочный представитель президента в СЗФО Александр Гуцан, министр энергетики Сергей Цивилев. По видеосвязи в эфир вышли главы ряда регионов.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», памятная акция «Храним огонь Победы» началась 21 февраля в селе Майма на Алтае. В общей сложности к сетевому природному газу с тех пор подключено более 130 мемориалов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru