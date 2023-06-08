Собянин: В Новой Москве построят центры инноваций и импортозамещения
Столичные власти одобрили проекты возведения пяти объектов в различных районах Москвы, в частности, центров инноваций и импортозамещения в Новомосковском административном округе. Об этом заявил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.
Также в столице появятся центр подготовки сборных команд России по баскетболу (поселение Кокошкино, Новомосковский административный округ), логистический парк (Молжаниновский район, САО) и детский сад (район Царицыно, ЮАО). На новых объектах смогут работать свыше 500 москвичей, их суммарная площадь 44,6 тысячи «квадратов».
По словам Собянина, все проекты реализуют за счет вложений девелоперов в рамках столичной программы по стимулированию создания мест приложения труда. Деньги направляются на возведение жилых домов, социальных объектов, промышленных, офисных и прочих зданий. Взамен Москва предоставляет инвесторам льготы. В результате в различных столичных районах появляется необходимая инфраструктура, а москвичи получают больше шансов найти работу поблизости от дома, добавил мэр Москвы.
Ранее Собянин и генеральный директор ОАО «РЖД» Олег Белозеров открыли станцию «Площадь трех вокзалов» после завершения второго этапа реконструкции, а также осмотрели итоги работ на участке «Площадь трех вокзалов» — «Курская» будущего МЦД-4. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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