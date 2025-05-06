Сын писателя Шаргунова погиб в ДТП в возрасте 19 лет
6 мая 202511:45
Сын писателя, депутата Госдумы Сергея Шаргунова Иван погиб в ДТП. Об этом пишет «Российская газета».
«Студент истфака МГУ Иван Шаргунов, сын писателя, политика... Сергея Шаргунова и сценаристки Анны Козловой погиб в результате ДТП», - отмечается в материале.
По данным издания, молодого человека сбила машина. Ивану Шаргунову было 19 лет.
Ранее стало известно, что племянник двукратной олимпийской чемпионки по биатлону, экс-депутата Госдумы Светланы Ишмуратовой погиб в зоне специальной военной операции, пишет RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru