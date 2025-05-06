Пекин выступил против продолжения операции Израиля в Газе
Китай выступает против военной операции Израиля в секторе Газа. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель китайского МИД Линь Цзянь.
«Китай уделяет повышенное внимание текущей ситуации между Палестиной и Израилем, выступает против продолжения... операции Израиля», - подчеркнул дипломат.
Представитель МИД КНР выразил надежду, что стороны конфликта будут эффективно выполнять договоренность о прекращении огня и «вернутся на правильный путь политического урегулирования».
Ранее власти Израиля одобрили план расширения операции в Газе, пишет RT. В его рамках планируется захват и удержание территорий, перемещение жителей в безопасные районы, массированные удары по радикалам.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru