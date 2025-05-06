СМИ: Футбольные сборные России и Бразилии могут провести матч осенью

Сборные России и Бразилии по футболу могут провести товарищеский матч осенью этого года, передает портал Band.

Издание опубликовало письмо Бразильской конфедерации футбола (CBF), направленное Российскому футбольному союзу. В послании отмечается, что сборная Бразилии доступна для игр 6-14 октября и 10-18 ноября. Как указали в конфедерации, совет сборной будет мобилизован для работы по проведению матча.

«Мы считаем, что сотрудничество между CBF и РФС будет иметь основополагающее значение для укрепления связей и... развития глобальной футбольной экосистемы», - говорится в тексте.

Ранее стало известно, что российская национальная команда сыграет в товарищеском матче со сборной Нигерии, встреча пройдет в Москве 6 июня, пишет RT.

