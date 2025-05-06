Семьям погибших при перестрелке в Махачкале полицейских выделят по 1 млн рублей

Глава Дагестана Сергей Меликов объявил о выделении семьям погибших сотрудников полиции в результате перестрелки в Махачкале по одному миллиону рублей. Раненым, в зависимости от степени тяжести, окажут помощь в размере до 500 тысяч рублей.

«Погибли два совсем молодых парня. Наш долг перед ними – продолжить борьбу с теми, кто пытается помешать мирному будущему Дагестана», - написал глава республики в своём Telegram-канале. Меликов ещё раз принёс соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.