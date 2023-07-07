Собянин рассказал о ключевых экологических проектах юго-востока Москвы

Он отметил, что было рекультивировано две больших свалки. По словам Собянина, в Люберецкие очистные сооружения было вложено много средств. Он выразил уверенность, что теперь будет значительно меньше запаха.

Собянин также рассказал, что в Печатниках был сделан ряд реконструкций действующих очистных сооружений и установок, в результате чего запахов стало в три раза меньше. Он подчеркнул, что самый сложный объект находится в Капотне. По его словам, прошло уже три этапа реконструкции, сейчас идет окончательный четвертый этап. Мэр добавил, что вся земля там рекультивирована полностью.

