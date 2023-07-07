Собянин рассказал о ключевых экологических проектах юго-востока Москвы
На юго-востоке Москвы в последние годы были реализованы масштабные проекты, которые кратно улучшили экологию региона. Об этом рассказал мэр российской столицы Сергей Собянин на своем сайте.
Он отметил, что было рекультивировано две больших свалки. По словам Собянина, в Люберецкие очистные сооружения было вложено много средств. Он выразил уверенность, что теперь будет значительно меньше запаха.
Собянин также рассказал, что в Печатниках был сделан ряд реконструкций действующих очистных сооружений и установок, в результате чего запахов стало в три раза меньше. Он подчеркнул, что самый сложный объект находится в Капотне. По его словам, прошло уже три этапа реконструкции, сейчас идет окончательный четвертый этап. Мэр добавил, что вся земля там рекультивирована полностью.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru