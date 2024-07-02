Собянин рассказал, как готовят к работе московских пожарных и спасателей

Орбан прибыл в Киев для обсуждения возможности «достижения мира»

Один человек погиб, семь пострадали в результате взрыва бытового газа в доме в Стерлитамаке

Два человека погибли во время штормового ветра в Санкт-Петербурге

Росавиация прогнозирует по итогам 2024 года сокращение пассажирских перевозок в РФ на 7%

Японские ученые разогнали скорость интернета до 402 терабит в секунду