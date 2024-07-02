Собянин рассказал, как готовят к работе московских пожарных и спасателей
Уже около 18 тысяч человек числятся в штате пожарно-спасательного гарнизона российской столицы. Такие цифры назвал мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, город создал все необходимые условия для их подготовки и регулярных практических занятий.
Как напомнил градоначальник, в 2018 году был полностью реконструирован главный учебный центр в населенном пункте Апарини, который расположен в Ленинском городском округе Подмосковья.
Объект оснащён новейшими многофункциональными тренажерами. На площадке обустроена 21 учебная точка для отработки различных действий, в том числе при дорожно-транспортных происшествиях, газовых или химических авариях.
Там же проводят тренинги спасатели Московского авиацентра. Для этого используется тренажер в виде пожарного вертолета. Он даёт возможность отработать навыки по десантированию без парашюта и эвакуации пострадавших.
Кроме того, в главном учебном центре проводятся различные конкурсы и соревнования. Так, в конце мая на первом Международном Гран-при профессионального мастерства пожарных и спасателей отечественные специалисты заняли первое и второе места.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru