Собянин рассказал, как готовят к работе московских пожарных и спасателей

Уже около 18 тысяч человек числятся в штате пожарно-спасательного гарнизона российской столицы. Такие цифры назвал мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, город создал все необходимые условия для их подготовки и регулярных практических занятий.

Как напомнил градоначальник, в 2018 году был полностью реконструирован главный учебный центр в населенном пункте Апарини, который расположен в Ленинском городском округе Подмосковья.

Объект оснащён новейшими многофункциональными тренажерами. На площадке обустроена 21 учебная точка для отработки различных действий, в том числе при дорожно-транспортных происшествиях, газовых или химических авариях.

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Там же проводят тренинги спасатели Московского авиацентра. Для этого используется тренажер в виде пожарного вертолета. Он даёт возможность отработать навыки по десантированию без парашюта и эвакуации пострадавших.

Кроме того, в главном учебном центре проводятся различные конкурсы и соревнования. Так, в конце мая на первом Международном Гран-при профессионального мастерства пожарных и спасателей отечественные специалисты заняли первое и второе места.

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Фото: moscow.mchs.gov.ru
ТЕГИ:СпасателиСобянинПожарные

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