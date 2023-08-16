Собянин рассказал, как городские проекты помогают москвичам начать свое дело

Глава Москвы Сергей Собянин рассказал о проектах, которые оказывают помощь гостям и жителям столицы поменять профессию, пройти переобучение и повысить квалификацию. Об этом он написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

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По его словам, пройти переобучение и повысить квалификацию можно в инновационно-образовательном комплексе «Техноград». Градоначальник рассказал, что проект включает в себя более тысячи программ. Заинтересованные люди могут пройти обучение по трем направлениям: креатив, инновации и комфортный город.

Глава Москвы отметил, что в «Технограде» реализуется бесплатный проект «Мама онлайн», который проводит дистанционные бесплатные занятия для женщин, которые хотят освоить новую цифровую специальность, перейти работать в онлайн или открыть свой бизнес.

Вдобавок специалисты «Малого бизнеса Москвы» помогают открыть и развить свое дело. На портале можно воспользоваться более 35 онлайн-сервисами

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ФОТО: Пресс-служба Департамента г. Москвы по конкурентной политике
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