Собянин рассказал, как город помогает женщинам с детьми освоить новые профессии
Уже три года проект «Мама онлайн» помогает москвичкам с детьми реализовать себя в бизнесе, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин своем Telegram-канале.
По его словам, за время работы проекта уже более 43 тысяч женщин с детьми прошли курсы и посетили мероприятия проекта.
Градоначальник отметил, что участницы проекта онлайн знакомятся с различными профессиями, такими как копирайтер, PR-менеджер, финансовый консультант, флорист, бухгалтер, риелтор и другие. Курсы бесплатные, а педагогами выступают опытные наставники. После прохождения обучения участницы получат сертификаты, добавил глава столицы.
Председатель думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина заявила «Радиоточке НСН», что в России не хватает законов, которые могли бы по-настоящему простимулировать рождаемость.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru