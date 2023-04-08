Собянин рассказал, как город помогает женщинам с детьми освоить новые профессии

По его словам, за время работы проекта уже более 43 тысяч женщин с детьми прошли курсы и посетили мероприятия проекта.

Градоначальник отметил, что участницы проекта онлайн знакомятся с различными профессиями, такими как копирайтер, PR-менеджер, финансовый консультант, флорист, бухгалтер, риелтор и другие. Курсы бесплатные, а педагогами выступают опытные наставники. После прохождения обучения участницы получат сертификаты, добавил глава столицы.

Председатель думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина заявила «Радиоточке НСН», что в России не хватает законов, которые могли бы по-настоящему простимулировать рождаемость.

