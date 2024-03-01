Собянин рассказал, как город поддерживает технологическое предпринимательство

На 3-ий поток программы «Академия инноваторов» начался прием заявок, написал в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

«Академия инноваторов» предоставляет экспертное сопровождение для развития идей и доработки предпринимательских проектов», – написал градоначальник.

«Академию» в прошлом году ее переформатировали: в частности, сняты ограничения на прием заявок по отраслям, возрастной порог для участия в программе снижен до четырнадцати лет.

Подать заявку на участие можно на портале i.moscow/academy.

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ФОТО: ТАСС / Максим Блинов
ТЕГИ:Сергей СобянинМосква

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