Собянин рассказал, как город поддерживает технологическое предпринимательство
1 марта 202410:12
На 3-ий поток программы «Академия инноваторов» начался прием заявок, написал в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.
«Академия инноваторов» предоставляет экспертное сопровождение для развития идей и доработки предпринимательских проектов», – написал градоначальник.
«Академию» в прошлом году ее переформатировали: в частности, сняты ограничения на прием заявок по отраслям, возрастной порог для участия в программе снижен до четырнадцати лет.
Подать заявку на участие можно на портале i.moscow/academy.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru