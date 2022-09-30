Собянин рассказал как город будет помогать семьям мобилизованных в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте заявил, что в столице был создан центр поддержки родственников мобилизованных москвичей.
По его словам, в центр, расположенный по адресу: г. Москва, ул. Сергия Радонежского, д.1, стр.1, на территории центра занятости «Моя карьера», родственники призванных смогут обратиться начиная с 1 октября.
Градоначальник отметил, что мобилизация «самым серьёзным образом меняет уклад жизни семьи», поэтому для спокойствия мужей и отцов, «Москва окажет помощь и защиту» их близким.
«Мы поможем при необходимости устроить детей в детские сады и школы, окажем адресную социальную помощь, определим нетрудоспособных родственников в стационарные учреждения социального обслуживания, поможем найти работу», - добавил глава Москвы.
Ранее Собянин заявил, что военкоматы столицы отзывают повестки, выписанных на основании недостоверных или неточных учётных данных, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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