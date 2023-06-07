Собянин пригласил горожан посетить исторический фестиваль «Времена и эпохи»
Мэр Москвы Сергей Собянин пригласил москвичей и гостей столицы на исторический фестиваль «Времена и эпохи». Об этом градоначальник написал в блоге на своем персональном сайте.
Собянин отметил, что мероприятие по традиции стартует в преддверии Дня России и пройдет уже в одиннадцатый раз.
«С 8 по 12 июня все желающие смогут совершить путешествие во времени, окунувшись в атмосферу разных исторических эпох», — рассказал мэр.
Гостей ждет 41 площадка, 16 из которых будут расположены в центре города, четыре — впервые разместятся в парках, где пройдут основные мероприятия. Остальные площадки разместят по всей Москве.
Программа фестиваля «Времена и эпохи» посвящена 30 важным датам в истории страны, в том числе 1035-летию победы князя Владимира под Херсонесом, 315-летию разгрома шведской армии у дер. Лесная, 240-летию манифеста о присоединении Крыма к России, 80-летию Курской битвы.
«В фестивале принимают участие более 1 тыс. 300 реконструкторов со всей России, а их амуниция насчитывает более 10 тыс. различных предметов, тщательно скопированных с исторических образцов», — поделился Собянин.
В четырех московских парках запланирована реконструкция исторических событий в формате дополненной реальности. Кроме того, в дни фестиваля пройдет тысяча часов мастер-классов, более 80 спортивных программ, около 40 анимационных и театральных мероприятий.
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