Собянин расширил перечень специальностей для назначения студентам именных стипендий

По его словам, благодаря расширению списка «стипендиатами смогут стать ещё больше студентов» из числа тех, кто обучается «наиболее важным для города профессиям», и кто не только достиг хороших результатов в учёбе, но и принимает активное участие в общественной жизни вуза и столицы.

«Размер стипендии - 6,5 тысячи рублей в месяц», - уточнил градоначальник, добавив, что в 2023 году их получат две тысячи студентов 1-4 курсов, обучающихся на бюджете.

Ранее депутат Госдумы Василий Власов предложил ввести летнее поощрение на отдых для отличившихся школьников, сообщает RT.