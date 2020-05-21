Собянин раскрыл, когда можно будет бесплатно протестироваться на COVID-19
Жители российской столицы с 27 мая смогут записаться по желанию, чтобы сдать тест на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24». По словам градоначальника, для сдачи теста будет организована электронная запись.
Итоги первого этапа программы скрининга москвичей на наличие антител к новому коронавирусу, которая стартовала 15 мая по случайной выборке, будут подведены уже завтра. По словам Собянина, благодаря этой программе удалось, в частности, выявить граждан с активной стадией заболевания, которые не подозревали об этом.
В целом мэр дал позитивную оценку текущей ситуации с распространением коронавируса в мегаполисе. Он сообщил, что в последние дни заражённых выявляется почти в два раза меньше, чем раньше. Градоначальник назвал это серьезным маркером. При этом заметно сокращается также число больных с пневмонией.
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