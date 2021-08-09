Собянин оценил готовность инфраструктурных проектов на Западе Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел несколько инфраструктурных объектов на Западе Москвы.
В частности, он посетил строящуюся станцию метро «Кунцевская» Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена. Градоначальник отметил, что западный участок столичного метрополитена состоит из четырех станций. При этом две из них уже запущены, а две должны быть построены до конца года.
Также Собянин побывал у детской городской поликлиники №130 в Крылатском. Сейчас здание на реконструкции.
«Поликлиника уже практически готова. Я думаю, что через месяц-другой она будет введена в строй», - отметил глава столицы. По его словам вместо «убитой» поликлиники должна появиться новая, оснащенная самым современным оборудованием.
Также мэр Москвы оценил ход благоустройства школы №1133 в Крылатском. Во время осмотра Собянин заметил, что в этом районе в последнее время были приведен в порядок гребной канал, были благоустроены сооружения вокруг него, высажено огромное количество деревьев и кустарников.
Также Собянин заявил о планах реконструкции пяти спортивных площадок и одного футбольного поля с искусственным покрытием, а также воркаут-площадки.
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