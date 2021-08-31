Собянин: Прошедшие повторную вакцинацию пенсионеры получат набор «С заботой о здоровье»
Жители Москвы в возрасте старше 65 лет, полностью завершившие вакцинацию от COVID-19, получат от столичных властей в подарок наборы под названием «С заботой о здоровье».
Как отмечают в пресс-службе мэра и правительства Москвы, это подарки «для поддержания здоровья и хорошего самочувствия».
Соответствующее распоряжение подписал мэр Москвы Сергей Собянин.
В набор входят: измеритель давления, пульсоксиметр; БАДы и витамины, таблетница на неделю, антибактериальный гель, 30 медицинских масок, косметика для ухода за кожей, а также зубная паста и зубная щетка.
Сертификат на подарочный набор можно получить в пункте вакцинации после первой или повторной прививки.
Программа действует с 23 июня по 1 октября и охватывает всех москвичей старше 65 лет, сделавших прививки в этот период. Это может быть, как первая, так и вторая прививка, но для получения подарка вакцинацию следует завершить.
По данным пресс-службы, более 95 тысяч столичных пенсионеров уже получили подарочные наборы.
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