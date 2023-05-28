Собянин: Проходку тоннелей на Троицкой линии метро планируем завершить в конце года

«На будущей Троицкой линии метро продолжаем проходку тоннелей - планируем завершить ее в конце года. Уже готов участок «Новаторская» - «Коммунарка». Также соединили друг с другом тоннелями «Новаторскую», «Академическую», «Вавиловскую»», - отметил мэр столицы.

Он напомнил, что работы начались в августе-сентябре 2022 года. тоннелепроходческие комплексы «Александра» и «София» начали двигаться между станциями «ЗИЛ» и «Крымская» прошли примерно по 800 м каждый. Всего планируется построить около 1,8 км тоннеля.

«Участок сложный: машины уже сделали тоннели под руслом Москвы-реки, впереди - проходка под путями Павелецкого направления Московской железной дороги (МЖД)», - уточнил Собянин.



Он отметил, что при проходке строящейся Троицкой линии применяют традиционную технологию Московского метрополитена. Она предусматривает строительство двух однопутных тоннелей диаметром 6 м. Участок Троицкой линии, который соединит станции «ЗИЛ» и «Коммунарка», откроют в 2024 году.

