На станции «Университет Дружбы Народов» Троицкой линии метро началось оформление потолка

В целом готовность новой станции составляет почти 75%, отметил генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов. Пот его словам, строители нередко работают с опережением графика.

Длина Троицкой линии метрополитена составит 40 км, она соединит платформы Московского центрального кольца (МЦК) с городским округом Троицк. Планируется, что ежедневно веткой будут пользоваться порядка 100 тысяч человек в сутки. Возле новых станций линии живут около 1 млн человек, еще несколько сотен тысяч работают или учатся.





