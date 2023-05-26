На станции «Университет Дружбы Народов» Троицкой линии метро началось оформление потолка

На строящейся станции «Университет Дружбы Народов» Троицкой линии метро строители приступили к архитектурной отделке потолка, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

По его словам, на станции начался монтаж подсистем потолка для дальнейшей облицовки металлическими панелями, аналогичные конструкции уже смонтированы на путевых стенах. Одновременно продолжается оформление колонн и стен Саянским мрамором, а пола – Сибирским гранитом.

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В целом готовность новой станции составляет почти 75%, отметил генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов. Пот его словам, строители нередко работают с опережением графика.

Длина Троицкой линии метрополитена составит 40 км, она соединит платформы Московского центрального кольца (МЦК) с городским округом Троицк. Планируется, что ежедневно веткой будут пользоваться порядка 100 тысяч человек в сутки. Возле новых станций линии живут около 1 млн человек, еще несколько сотен тысяч работают или учатся.


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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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