Москва объявила о поиске реставраторов для монумента «Покорителям космоса»
Монумент «Покорители космоса» и памятник Константину Циолковскому на ВДНХ, которые были установлены в честь запуска первого орбитального спутника Земли, отреставрируют, на сайте единой информсистемы в сфере закупок опубликован соответствующий конкурс.
Отмечается, что подать заявку на участие в нем можно до 6 мая, итоги будут озвучены 13 мая.
Как сообщил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков, уже опубликована закупка на проведение реставрационных работ. По его словам, в рамках договора предусмотрена реставрация экстерьерной части объекта, а также запланированы мероприятия по сохранению конструкции стелы. Щербаков отметил, что все работы по объекту разделены на 13 этапов и должны быть завершены до конца 2023 года.
«В задачи Департамента по конкурентной политике входит организация межведомственного согласования, размещение и отбор квалифицированных исполнителей, имеющих необходимое оборудование, компетенцию, лицензию на проведение реставрации», - сказал Щербаков.
В свою очередь руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов отметил, что наиболее трудоемкими будут высотные работы, так как реставраторам будет необходимо привести в порядок ракету и ее шлейф.
Заказчиком реставрационных работ является «Мосреставрация». При проведении конкурса будет учитываться наличие у исполнителя необходимого опыта и лицензий на проведение работ. Кроме того, у победителя должно быть специальное оборудование и штат квалифицированных специалистов.
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