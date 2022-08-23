В районе Ивановское стартовало строительство дома по программе реновации

В районе Ивановское началось строительство жилого дома по программе реновации. Ввести его в эксплуатацию планируется в 2024 году. Здание будет построено по адресу Зеленый проспект, 101, сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Новостройка будет пятисекционной переменной этажности с подземным паркингом. Фасады здания выполнят из навесных трехслойных стеновых панелей, облицованных кирпичом. На них установят короба под кондиционеры.

Жилой дом рассчитан на 356 квартир, в том числе 64-х однокомнатных, 44-х трёхкомнатных, остальные – двухкомнатные. Пять квартир оборудуют для маломобильных жильцов: с увеличенной шириной коридоров и специальной сантехникой. Готовая улучшенная отделка в новых квартирах будет полностью соответствовать стандартам программы реновации.

В вестибюле жилой части предусмотрены колясочная, комната консьержа, кладовая для уборочного инвентаря, зона размещения почтовых ящиков. Будут установлены в том числе грузовые лифты.

Вход в здание, пол вестибюля и лифтового холла на первых этажах будут сделаны в один уровень с поверхностью земли, в результате мамы с колясками и маломобильные люди смогут без посторонней помощи попасть в подъезд.

Придомовая территория будет благоустроена и озеленена. Рядом с домом появятся две детские и спортивная площадка, а также площадка для отдыха взрослых.

