Собянин: Программа реконструкции охватывает половину поликлиник Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о расширении программы реконструкции поликлиник с 137 до 200 зданий. Свое заявление он сделал на открытии головное здание детской городской поликлиники №130 в Крылатском после комплексной реконструкции.
Торжественное событие состоялось в День города. Мэр столицы поблагодарил медиков за работу, подчеркнув нагрузку, которая выпала на них в период COVID-19.
«Вы и свою работу делали, и дополнительную работу. <...> Но все плохое кончается, сегодня новоселье в 10 поликлиниках городских. Новые поликлиники абсолютно. Я думаю, что, если бы не знали, что здесь была старая поликлиника, то зайдя сюда, сложно было бы сказать, что это какая-то старая отремонтированная поликлиника», - сказал Сергей Собянин.
Мэр также заявил о расширении программы реконструкции поликлиник. По словам Собянина, столь масштабная программа модернизации первичного звена произойдет впервые в истории России.
«Мы понимаем, что мы набрали обороты, где-то по полсотни поликлиник мы можем делать ежегодно. Поэтому приняли решение: после того, как первые 137 поликлиник, в которых мы наметили сделать капитальный ремонт и модернизацию, продлить эту программу до 200 поликлиник. 200 поликлиник - это практически половина всего амбулаторного комплекса Москвы, крупнейшего в Москве. Это будет крупнейшая программа модернизации первичного звена за всю историю нашей страны. Это, конечно, трудная, сложная программа, для этого потребуется дополнительное время. Я думаю, за два-три года мы с ней справимся. И будем стараться, чтобы период ремонта был короткий, а эффект максимально позитивным», - заверил глава столицы.
По данным пресс-службы мэрии столицы, Комплекс городского хозяйства города Москвы завершил реконструкцию 30 зданий поликлиник общей площадью порядка 100 тыс. кв. метров в 2020-2021 годов. Идет реконструкция 46 зданий городских поликлиник общей площадью свыше 200 тыс. кв. метров. Работы планируется завершить в конце 2021- начале 2022 года.
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