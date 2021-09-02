Собянин: Реконструкция ведется одновременно в десятках столичных поликлиник
Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход комплексной реконструкции здания детской городской поликлиники №148 в районе Марьине. По его словам, реконструкция началась в поликлинике в июне, а в декабре должна быть закончена.
«Это полное обновление инженерных коммуникаций, фундамента, кровли, окон, отделки и полная замена оборудования. По большому счету это будет новая современная поликлиника», - рассказал он.
Мэр добавил, что такой большой объем работ, который запланирован в поликлинике, выполняется за два-три года. Но сейчас работа ведется в темпах, позволяющих завершить реконструкцию за полгода.
Собянин отметил, что на данный момент десятки столичных поликлиник находятся на реконструкции, ведется масштабная работа, а заместитель мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что во всех поликлиниках работы должны завершиться в конце декабря, речь идет о более чем 70 поликлиниках города.
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