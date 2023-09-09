Первый розыгрыш акции «Миллион призов» прошел в Москве

Первыми участниками стали москвичи, проголосовавшие 8 сентября – всего млн. 94 тыс. 159 человек. Победителям начислят от 1 тыс. до 5 тыс. призовых баллов, которыми можно расплатиться в магазинах, ресторанах и кафе, музеях и театрах, а также перевести на благотворительность. Один балл приравнивается к 1 рублю.

«После 12:00 победителям розыгрыша отправят СМС-сообщения с информацией о выигрыше. Им необходимо будет активировать уникальный код участника до 25 сентября включительно», – говорится в сообщении.

Также на сайте программы можно активировать код участника и ознакомиться со списком партнеров. Участниками акции в этом году могут стать избиратели, проголосовавшие на портале mos.ru и на избирательных участках с использованием терминала. Новые избиратели, выразившие свою позицию онлайн впервые, но не ставшие победителями акции, получат тысячу призовых баллов.

Выборы мэра Москвы и депутатов 13 муниципальных образований ТиНАО проходят с 8 по 10 сентября. Розыгрыши призовых баллов в рамках акции #ВыбираемВместе2023 пройдут 9, 10 и 11 сентября. Организаторы предусмотрели 2,3 млн призов.





