Собянин проголосовал на выборах муниципальных депутатов в Москве онлайн
Мэр Москвы Сергей Собянин с помощью системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) проголосовал на выборах муниципальных депутатов в столице. Об этом он написал в в своем Telegram-канале.
«Проголосовал с помощью системы дистанционного электронного голосования на выборах депутатов муниципальных образований Москвы. Москвичи привыкли к современным городским электронным услугам. С помощью голосования на «Активном гражданине» решаются сотни небольших локальных и значимых общегородских вопросов», - рассказал столичный градоначальник.
Сергей Собянин считает, что применение ДЭГ дало возможность участвовать в выборах миллионам москвичей, которые раньше не участвовали в кампаниях, а также в разы усилило интерес к формированию муниципальных и государственных органов власти.
Голосование на выборах депутатов представительных органов местного самоуправления в Москве проходит с 9 по 11 сентября 2022 года. Муниципальные выборы проходят в 125 из 146 муниципальных образований столицы. По данным Общественного штаба, системы работают штатно, а жители города принимают активное участие в голосовании.
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