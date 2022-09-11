Собянин проголосовал на выборах муниципальных депутатов в Москве онлайн

«Проголосовал с помощью системы дистанционного электронного голосования на выборах депутатов муниципальных образований Москвы. Москвичи привыкли к современным городским электронным услугам. С помощью голосования на «Активном гражданине» решаются сотни небольших локальных и значимых общегородских вопросов», - рассказал столичный градоначальник.

Сергей Собянин считает, что применение ДЭГ дало возможность участвовать в выборах миллионам москвичей, которые раньше не участвовали в кампаниях, а также в разы усилило интерес к формированию муниципальных и государственных органов власти.

Голосование на выборах депутатов представительных органов местного самоуправления в Москве проходит с 9 по 11 сентября 2022 года. Муниципальные выборы проходят в 125 из 146 муниципальных образований столицы. По данным Общественного штаба, системы работают штатно, а жители города принимают активное участие в голосовании.

