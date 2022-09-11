Депутат Госдумы Слуцкий оценил работу Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве

«Все организовано очень комфортно для работы, и должен сказать, что автоматическое считывание паспорта очень удобное нововведение, участковые избирательные комиссии очень удобно организованы. Если суммировать и впечатление от обустройства участковых избирательных комиссий, и то, как организован штаб по наблюдению за выборами, - технологии возрастают, возрастают полезным образом», - рассказал парламентарий журналистам во время посещения Общественного штаба.

Также он оценил работу наблюдателей и выразил надежду в том, что «ничто не ускользнет» от их внимания на участках и в штабе.

Голосование на выборах депутатов представительных органов местного самоуправления в Москве проходит с 9 по 11 сентября 2022 года. Муниципальные выборы проходят в 125 из 146 муниципальных образований столицы. По данным Общественного штаба, системы работают штатно, а жители города принимают активное участие в голосовании.

