Депутат Госдумы Слуцкий оценил работу Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве
Лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий дал высокую оценку работе Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2022 году, а также организацию выборов на участковых избирательных комиссиях.
«Все организовано очень комфортно для работы, и должен сказать, что автоматическое считывание паспорта очень удобное нововведение, участковые избирательные комиссии очень удобно организованы. Если суммировать и впечатление от обустройства участковых избирательных комиссий, и то, как организован штаб по наблюдению за выборами, - технологии возрастают, возрастают полезным образом», - рассказал парламентарий журналистам во время посещения Общественного штаба.
Также он оценил работу наблюдателей и выразил надежду в том, что «ничто не ускользнет» от их внимания на участках и в штабе.
Голосование на выборах депутатов представительных органов местного самоуправления в Москве проходит с 9 по 11 сентября 2022 года. Муниципальные выборы проходят в 125 из 146 муниципальных образований столицы. По данным Общественного штаба, системы работают штатно, а жители города принимают активное участие в голосовании.
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