Московское метро и МЦК в новогоднюю ночь будут работать круглосуточно

Заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов заявил, что метро и МЦК столицы в новогоднюю ночь традиционно будут работать круглосуточно, сообщает московский департамент транспорта.

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По его словам, в московском метро в момент боя курантов находятся до 30 тысяч пассажиров.

«Люди едут поздравлять родных, в гости, и наша задача — развезти их вовремя, безопасно и с комфортом... Они увидят трансляцию новогоднего обращения президента на экранах в поездах», — отметил Ликсутов.

В департаменте добавили, что развозить пассажиров в новогоднюю ночь будут ночные автобусы, часть маршрутов наземного транспорта также продлит работу.

Ранее в Московской области началась акция «Почта Деда Мороза», в рамках которой на вокзалах и станциях установили ящики для новогодней почты, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
ТЕГИ:Общественный ТранспортНовый ГодМосковское МетроМосква
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