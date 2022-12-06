Московское метро и МЦК в новогоднюю ночь будут работать круглосуточно

По его словам, в московском метро в момент боя курантов находятся до 30 тысяч пассажиров.

«Люди едут поздравлять родных, в гости, и наша задача — развезти их вовремя, безопасно и с комфортом... Они увидят трансляцию новогоднего обращения президента на экранах в поездах», — отметил Ликсутов.

В департаменте добавили, что развозить пассажиров в новогоднюю ночь будут ночные автобусы, часть маршрутов наземного транспорта также продлит работу.

Ранее в Московской области началась акция «Почта Деда Мороза», в рамках которой на вокзалах и станциях установили ящики для новогодней почты, сообщает RT.