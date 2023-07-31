Собянин: Проекты комплексного развития территорий реализуются в 34 районах Москвы
Проекты комплексного развития территорий дадут столице около 107,5 тыс. новых рабочих мест, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
По его словам, столица ведет работу уже по 41 проекту комплексного развития территорий в 34 районах Москвы. На участках без действующих производств, без полезных жителям и городу объектов строятся многофункциональные городские кварталы с комфортным жильем, детскими садами и школами, поликлиниками, спортивными комплексами, гостиницами, бизнес-центрами и парками, отметил градоначальник.
В рамках 41 проекта инвесторы и столичные операторы планируют возвести более 5,1 млн кв. м жилья, при этом более 2,3 млн - для программы реновации; больше 2,7 млн кв. м для общественно-деловых объектов и больше 2,1 млн кв. м современных производств. Так, рабочие места получат около 107,5 тысяч человек.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru